Северное сияние сфотографировала псковичка над Серёдкой

15:55, 15 января 2022, ПАИ

Северное сияние над посёлком Серёдка сфотографировала в ночь с 14 на 15 января псковичка Татьяна Шандрамайло. Снимки астроном-любитель разместила на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Псковичка отметила, что не ожидала такой красоты и надеялась разве что запечатлеть тонкую полоску северного сияния у горизонта. «А тут такое представление! Танцует! Сияет! Удивляет! Восхищает!» – поделилась она впечатлениями от увиденного.



Фото: Татьяна Шандрамайло



Фото: Татьяна Шандрамайло



Фото: Татьяна Шандрамайло



Фото: Татьяна Шандрамайло



Фото: Татьяна Шандрамайло



Фото: Татьяна Шандрамайло











«Я прыгала и хлопала в ладоши, очень хотелось кому-нибудь позвонить разбудить... Но ведь час ночи... нормальные люди спят», – написала астроном-любитель. Также она отметила, что сегодня ночью в Псковской области может снова наблюдаться северное сияние. «Ну, как говорится, всем смотреть!» – отметила она.

Кроме того, видели сегодня северное сияние и жители Островского района. Фотографиями Александр Воронков поделился в своём Instagram-аккаунте.