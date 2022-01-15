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Путин поручил доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии россиян, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо обратить внимание на права граждан и учесть все возможные жизненные ситуации.

Также в законопроекте прописана необходимость обеспечения доступности получения документов, которые подтверждают вакцинацию от COVID-19 или медицинский отвод от таковой, или подтверждающих факт того, что человек переболел новым заболеванием. Кроме того, отмечается, что нужно обратить внимание на оценку влияния реализации указанного федерального закона на деятельность организаций в различных отраслях российской экономики.

Доклад об исполнении поручения должен быть подготовлен до 30 января. Ответственными за исполнение поручений указаны премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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