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Происшествия

Две детские коляски украл житель Локнянского района

Две детские коляски украл 34-летний безработный житель Локнянского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В поселке Локня на улице Лесной мужчина украл из дома и из помещений бани и сарая две детские коляски, четыре велосипеда, садовую тележку, газовую плиту и другие вещи. Причиненный ущерб составил около 22 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В ходе обыска часть похищенного изъята.

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