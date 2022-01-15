Митрополит Иларион призвал верующих подойти с осторожностью к крещенским купаниям в этом году

18:24, 15 января 2022, ПАИ

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что православные верующие должны с осторожностью подходить к крещенским купаниям в этом году.

В эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» Иларион сообщил, что в связи с непростой эпидемиологической ситуацией любые массовые скопления людей сейчас нежелательны.

Он призвал верующих обезопасить себя в это время, сделав привику, а также подготовиться к новой возможной волне заболевания.

Митрополит добавил, что неправильно считать, что через погружение в крещенскую купель происходит отпущения грехов. Это происходит только в таинстве исповеди, когда человек приходит к священнику, кается в грехах и чистосердечно их исповедует.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.