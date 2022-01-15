В этом году более 800 вузов РФ и их филиалов используют онлайн-сервис для приема абитуриентов

19:06, 15 января 2022, ПАИ

Более 800 государственных вузов РФ и их филиалов планируют использовать суперсервис «Поступление в вуз онлайн» для приема абитуриентов в 2022 году, сообщается на сайте кабмина.

Перед началом приемной кампании Минобрнауки поручено протестировать суперсервис. В вузы также необходимо направить технические требования по организации работы и постоянно взаимодействовать с ними.

Отмечается, что согласно данным за 2021 год 537 российских вузов провели приемную кампанию на площадке суперсервиса. Этот показатель увеличился в 10 раз по сравнению с предыдущим учебным годом.