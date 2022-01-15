Эксперт рассказал, как избежать внимания телефонных мошенников

19:49, 15 января 2022, ПАИ

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Профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов в беседе с радио Sputnik рассказал, как избежать внимания телефонных мошенников.

Он подчеркнул, что в этом помогут бдительность и внимание к своей персональной информации.

Специалист заявил, что если человеку часто звонят с рекламой или навязчивыми предложениями, то это говорит о его неаккуратном обращении со своими персональными данными.

Вехов советует при оформлении, например, «скидочных» карт вводить ненастоящие данные о себе и своем дне рождения, чтобы уменьшить риск попадания на мошенников и навязчивую рекламу.

Повысить безопасность в браузере поможет привычка стирать пароль при выходе из личного кабинета, а при входе не ставить галочку «запомнить», не сохранять ни логин, ни пароль, добавил эксперт.

Также он советует очищать журнал браузера и не предоставлять свои персональные данные даже в закрытых группах соцсетей.

Вехов напомнил о необходимости внимательно изучать договоры к банковским и сим-картам, так как в этих документах должно быть указано, какие действия с ними совершать нельзя.