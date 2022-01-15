Минцифры России запустит новое мобильное приложение «Госуслуги»

20:01, 15 января 2022, ПАИ

Минцифры России планирует запустить новое мобильное приложение «Госуслуги». Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Отмечается, что запуск приложения запланирован на весну 2022 года.

Ранее Шадаев сообщал, что новые «Госуслуги» будут полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те услуги, которые ему положены и которые ему могут быть интересны.