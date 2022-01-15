В ближайшее время начнутся исследования детской вакцины против COVID-19

20:18, 15 января 2022, ПАИ

Клинические исследования вакцины против COVID-19 для детей от шести до 11 лет стартуют в ближайшее время, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинбцург.

Он отметил, что подписывал по этому поводу договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования, и они готовы начать в ближайшее время.

По словам ученого, процедура займет около трех месяцев.