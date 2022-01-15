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Общество

Россиянам напомнили, при каких условиях возможно выйти на пенсию досрочно

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала агентству «Прайм», какая категория граждан имеет право выйти на пенсию досрочно.

К этой группе относятся россияне, которые имеют продолжительный стаж работы: не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, при условии, что их возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Также досрочно оформить пенсию могут люди предпенсионного возраста (не более двух лет до выхода на пенсию), которые оказались безработными по не зависящим от них причинам. Им будут выплачивать пенсию по безработице. Однако человек должен иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или наличие необходимого количества пенсионных коэффициентов на год назначения пенсии (в 2022 году — 23,4 балла).

Помимо этого, досрочно выйти на пенсию могут женщины с тремя и четырьмя детьми, у которых имеется не менее 15 лет страхового стажа и необходимое количество пенсионных коэффициентов: при наличии троих детей — на три года раньше, а при наличии четырех детей — на четыре года. При этом необходимым условием является воспитание детей как минимум до достижения ими восьмилетнего возраста.

Учителям и медработникам для досрочного выхода на пенсию необходимо выработать 25 лет педагогического стража плюс четыре года сверх, а для медицинских работников – 30 лет стажа в городе и 25 лет на селе плюс также четыре года сверх.

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