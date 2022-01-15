В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей 60 лет и старше

21:43, 15 января 2022, ПАИ

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Управление Роспотребнадзора ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей 60 лет и старше в Ульяновской области, следует из постановления врио главного государственного санитарного врача по Ульяновской области Лилии Федосковой.

Отмечается, что первый компонент необходимо поставить до 7 февраля 2022 года, второй - до 7 марта 2022 года. Необходимое количество привитых – не менее 80% от общей численности данной возрастной группы.

Обязательная вакцинация не касается жителей с противопоказаниями к прививке и тех, кто перенес ковид в последние полгода.

По данным областного Роспотребнадзора, эта мера связана с недостаточным охватом иммунизацией этой категории граждан.