В России изменят закон о налогах и сборах в части инвестиционного налогового вычета

22:06, 15 января 2022, ПАИ

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля внести изменения в закон о налогах и сборах в части использования инвестиционного налогового вычета, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что изменения будут предусматривать возможность на основании закона субъекта РФ предоставлять плательщикам налога на прибыль организаций право на применение инвестиционного налогового вычета в сумме расходов на развитие образовательных организаций субъектов РФ, реализующих программы среднего профессионального образования.

Срок исполнения – 1 апреля, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.