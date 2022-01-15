О правильном приёме пищи перед сном рассказал диетолог

22:27, 15 января 2022, ПАИ

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Перед сном нежелательно употреблять тяжёлую пищу, но и ложиться спать голодным тоже не стоит, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург радио Sputnik.

Если уснуть голодным, то на завтрак захочется съесть лишнего, отмечает специалист. По его словам, когда человек объедается утром, у него падает деятельный настрой и происходит программирование на лень.

Любителей не есть после шести часов вечера диетолог также предостерег. В этом случае сон может быть беспокойным либо человек может проснуться посреди ночи с непреодолимым желанием срочно поесть.

Михаил Гинзбург рекомендовал незадолго до сна поесть зерновые хлопья без сахара или мюсли. Главное — вместе с кисломолочными напитками, например с ряженкой.