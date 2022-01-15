Вирусолог назвал отличия «омикрона» от других штаммов коронавируса

22:40, 15 января 2022, ПАИ

Омикрон-штамм в большой степени отличается от предыдущих вариантов коронавируса, заявил в эфире «Радио России» профессор Университета Джорджа Вашингтона, вирусолог Константин Чумаков.

Учёный отметил, что заразность «омикрона» заметно возросла, однако снизились патогенность и летальность вируса. Новый штамм стал больше затрагивать молодых людей, а у них болезнь протекает гораздо легче, чем у пожилых.

Чумаков подчеркнул, что «омикрон», в отличие от предыдущих штаммов, не прогрессирует до воспаления лёгких.

Среди симптомов нового штамма вирусолог назвал головную боль, насморк, раздражение в носу и кашель. Привычной при других штаммах потери обоняния чаще всего не наблюдается.