Пять человек погибли в результате ДТП в Псковской области

09:35, 16 января 2022, ПАИ

В Печорах на пересечении улиц Прибалтийской и Псковской произошло ДТП с участием автомобилей «Ауди» и «Волга». В результате ДТП погибло пять человек, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Четыре погибших в автомобиле «Ауди» и один в «Волге». Сотрудники аварийно-спасательной службы с помощью гидравлического инструмента деблокируют тела погибших.

Как уточнили в УМВД, по предварительной информации, водитель автомобиля «Ауди» выехал на встречную полосу.

На месте работают пожарные подразделения, ДПС, сотрудники скорой помощи и следственно-оперативная группа. Место просшествия оцеплено. По нашей информации, на место ДТП выехали руководство ГИБДД по Псковской области и полиция.

Обстоятельства происшествия выясняются.