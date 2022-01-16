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Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Псковской области

В Печорах на пересечении улиц Прибалтийской и Псковской произошло ДТП с участием автомобилей «Ауди» и «Волга». В результате ДТП погибло пять человек, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

  • Пять человек погибли в Печорах
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах
    Фото: ПАИ

Четыре погибших в автомобиле «Ауди» и один в «Волге». Сотрудники аварийно-спасательной службы с помощью гидравлического инструмента деблокируют тела погибших. 

Как уточнили в УМВД, по предварительной информации, водитель автомобиля «Ауди» выехал на встречную полосу. 

На месте работают пожарные подразделения, ДПС, сотрудники скорой помощи и следственно-оперативная группа. Место просшествия оцеплено. По нашей информации, на место ДТП выехали руководство ГИБДД по Псковской области и полиция. 

Обстоятельства происшествия выясняются.

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