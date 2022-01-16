Тело женщины обнаружено на месте пожара в Новоржевском районе

09:50, 16 января 2022, ПАИ

15 января в 8:09 сотрудники МЧС обнаружили тело 63-летней женщины на месте возгорания жилого дома в Новоржевском районе в деревне Выборг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования в доме.

В Пскове на улице Алтаева в 13:08 в пятиэтажном многоквартирном жилом доме огнём повреждён сайдинг правого торца. Предположительной причиной возгорания стал поджог.