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Происшествия

Тело женщины обнаружено на месте пожара в Новоржевском районе

15 января в 8:09 сотрудники МЧС обнаружили тело 63-летней женщины на месте возгорания жилого дома в Новоржевском районе в деревне Выборг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования в доме.

В Пскове на улице Алтаева в 13:08 в пятиэтажном многоквартирном жилом доме огнём повреждён сайдинг правого торца. Предположительной причиной возгорания стал поджог.

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