Любителя алкоголя задержали в Пскове

11:44, 16 января 2022, ПАИ

15 января экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в магазине на Рижском проспекте в Пскове сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 59-летнего псковича, который пронёс через кассовый узел спиртные напитки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Проводится проверка.