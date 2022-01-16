Любителя алкоголя задержали в Пскове
15 января экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в магазине на Рижском проспекте в Пскове сработала кнопка тревожной сигнализации.
Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 59-летнего псковича, который пронёс через кассовый узел спиртные напитки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Проводится проверка.
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