16 января в Псковской области ожидают облачную с прояснениями погоду

12:17, 16 января 2022, ПАИ

16 января в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Вечером небольшой снег, на юго-востоке области преимущественно без осадков. Ночью небольшие осадки в мокрого снега, в отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений, умеренный. Температура – от -3 до +2 градусов.

В Пскове вечером и ночью небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура – от +0 до +2. В Великих Луках днём преимущественно без осадков, ночью снег. На дорогах местами гололедица. Температура – от 0 до +2.