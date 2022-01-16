16 января в Псковской области ожидают облачную с прояснениями погоду
16 января в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.
Вечером небольшой снег, на юго-востоке области преимущественно без осадков. Ночью небольшие осадки в мокрого снега, в отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений, умеренный. Температура – от -3 до +2 градусов.
В Пскове вечером и ночью небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура – от +0 до +2. В Великих Луках днём преимущественно без осадков, ночью снег. На дорогах местами гололедица. Температура – от 0 до +2.
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