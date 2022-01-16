Псковичам напомнили о частых причинах перегрузки электросетей
Любая электросеть рассчитана на определенную степень нагрузки. Излишняя же нагрузка может приводить к незначительным перебоям в работе различных устройств, мерцанию света и пожару в помещении. Особенно актуальна данная проблема в период наступления холодов, когда жители начинают включать электрообогревательные приборы. Об сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Причин возникновения перегрузки много, например неквалифицированные работники, неправильно рассчитанная нагрузка, выбор недостаточного сечения провода, ошибки в выборе и монтаже защитного устройства.
Кроме того, сам потребитель электроэнергии может вызвать перегрузку электроэнергии. Подключение к одной группе недопустимого количества электроприборов на сегодняшний день является наиболее распространенной проблемой. К перегрузке могут привести неисправности как в электроприборах, так и в электропроводке.
Чтобы обезопасить сеть от возникновения перегрузок, еще на этапе капитального ремонта или строительства нового дома необходимо:
- рассчитать допустимое количество электроприборов на ответвление,
- определиться с правильным расположением приборов,
- рассчитать необходимое сечение проводов,
- разделить электропроводку на отдельные группы,
- выбрать защитную аппаратуру в соответствии с сечением проводов и подключаемой нагрузкой.
Чтобы избежать перегрузок во время эксплуатации, необходимо выполнять ряд правил:
- Периодически приглашать квалифицированных специалистов для осмотра и обслуживания электропроводки и контактных соединений в распределительном щитке, розетках, выключателях, разветвительных коробках, а также для выполнения необходимых электрофизических измерений;
- В случае срабатывания защитной аппаратуры приглашать специалиста для выяснения причин и при необходимости выполнения ремонтных работ в электросети;
- Своевременно проводить капитальный ремонт электропроводки и осуществлять своевременную замену устаревших элементов;
- Не допускать включения в одну розетку нескольких электроприборов;
- Не пользоваться самодельными или не сертифицированными электроприборами и другими электроизделиями;
- Все работы по проектированию, монтажу и ремонту электропроводки и электрооборудования должны выполняться квалифицированными специалистами.
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