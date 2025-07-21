Спецстоянку для маломерных судов организовали в Псковском и Печорском районах
Специализированную стоянку для маломерных судов на территории Псковского и Печорского районов организовали региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства совместно с ГИМС МЧС России по Псковской области, сообщили ПАИ в профильном министерстве.
С наступлением летнего сезона увеличивается количество любителей водных прогулок, некоторые из них нарушают правила безопасности, подвергая опасности себя и окружающих.
С июля 2025 года за нарушения правил эксплуатации маломерных судов ГИМС МЧС России по Псковской области применяет процедуру задержания с последующим помещением на специализированную стоянку.
«Уважаемые судоводители! Соблюдайте правила пользования маломерными судами, особенно вблизи пляжей и мест массового отдыха на воде», – подчеркнули в профильном министерстве.
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