Российские фигуристы завоевали золото на втором чемпионате Европы

16:11, 16 января 2022, ПАИ

Российские фигуристы на втором чемпионате Европы, который прошёл в Таллине, завоевали золото во всех видах катания, пишет ТАСС.

Спортсмены заняли весь пьедестал и в женском одиночном, и в парном катании. В одиночном катании золото завоевала Камила Валиева, серебро — Анна Щербакова, бронзу — Александра Трусова. В парном катании золото взяли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебро — у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, бронза — у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.