Российские фигуристы завоевали золото на втором чемпионате Европы
Российские фигуристы на втором чемпионате Европы, который прошёл в Таллине, завоевали золото во всех видах катания, пишет ТАСС.
Спортсмены заняли весь пьедестал и в женском одиночном, и в парном катании. В одиночном катании золото завоевала Камила Валиева, серебро — Анна Щербакова, бронзу — Александра Трусова. В парном катании золото взяли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебро — у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, бронза — у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.
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