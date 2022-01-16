Митрополит Тихон совершил литургию в Снетогорском монастыре

16:24, 16 января 2022, ПАИ

16 января 2022 года, в неделю перед Богоявлением, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Рождества Богородицы Снетогорском монастыре, сообщается в Псковской епархии.

Тихону сослужили клирики обители: протоиерей Александр Савельев, иеромонах Александр (Анисимов), иеромонах Евфимий (Запекин), протоиерей Алексий Трофимов.

Песнопения литургии исполнили хор сестёр обители под управлением монахини Михаилы (Писаревой) и архиерейский хор под управлением диакона Александра Амерханова. За богослужением молились настоятельница монастыря игумения Рафаила (Позигунова) с сёстрами обители, прихожане и паломники.

В завершение Тихон обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом. В дар обители владыка митрополит преподнёс икону «Собор псковских святых», а всем богомольцам – маленькие копии Псково-Печерской иконы Успения Божией Матери.