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Митрополит Тихон совершил литургию в Снетогорском монастыре

Фото здесь и далее: Псковская епархия

16 января 2022 года, в неделю перед Богоявлением, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Рождества Богородицы Снетогорском монастыре, сообщается в Псковской епархии.

Тихону сослужили клирики обители: протоиерей Александр Савельев, иеромонах Александр (Анисимов), иеромонах Евфимий (Запекин), протоиерей Алексий Трофимов.

Песнопения литургии исполнили хор сестёр обители под управлением монахини Михаилы (Писаревой) и архиерейский хор под управлением диакона Александра Амерханова. За богослужением молились настоятельница монастыря игумения Рафаила (Позигунова) с сёстрами обители, прихожане и паломники.

В завершение Тихон обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом. В дар обители владыка митрополит преподнёс икону «Собор псковских святых», а всем богомольцам – маленькие копии Псково-Печерской иконы Успения Божией Матери.

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