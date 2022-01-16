Митрополит Тихон совершил литургию в Снетогорском монастыре
16 января 2022 года, в неделю перед Богоявлением, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Рождества Богородицы Снетогорском монастыре, сообщается в Псковской епархии.
Тихону сослужили клирики обители: протоиерей Александр Савельев, иеромонах Александр (Анисимов), иеромонах Евфимий (Запекин), протоиерей Алексий Трофимов.
Песнопения литургии исполнили хор сестёр обители под управлением монахини Михаилы (Писаревой) и архиерейский хор под управлением диакона Александра Амерханова. За богослужением молились настоятельница монастыря игумения Рафаила (Позигунова) с сёстрами обители, прихожане и паломники.
В завершение Тихон обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом. В дар обители владыка митрополит преподнёс икону «Собор псковских святых», а всем богомольцам – маленькие копии Псково-Печерской иконы Успения Божией Матери.
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