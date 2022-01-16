Центр им. Гамалеи планирует создать вакцину против коронавируса на основе сразу нескольких штаммов

18:10, 16 января 2022, ПАИ

​

Учёные центра им. Н. Ф. Гамалеи рассматривают возможность создания вакцины против коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов вируса – «дельты» и «омикрона». Об этом сообщил замдиректора центра Денис Логунов в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что часть препарата на основе уханьского или дельта-штамма сможет защитить от заражения новыми вариантами вируса, а на основе «омикрона» будет защищать граждан от заражения вариантами коронавируса, мутировавшими уже из этого штамма.

Учёный добавил, что с появлением «омикрона» число заболевших ковидом в России будет очень высоким.