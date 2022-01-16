Центр им. Гамалеи планирует создать вакцину против коронавируса на основе сразу нескольких штаммов
Учёные центра им. Н. Ф. Гамалеи рассматривают возможность создания вакцины против коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов вируса – «дельты» и «омикрона». Об этом сообщил замдиректора центра Денис Логунов в эфире телеканала «Россия-1».
Он отметил, что часть препарата на основе уханьского или дельта-штамма сможет защитить от заражения новыми вариантами вируса, а на основе «омикрона» будет защищать граждан от заражения вариантами коронавируса, мутировавшими уже из этого штамма.
Учёный добавил, что с появлением «омикрона» число заболевших ковидом в России будет очень высоким.
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16 января 2022
Центр им. Гамалеи планирует создать вакцину против коронавируса на основе сразу нескольких штаммов