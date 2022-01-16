Психолог рассказала о главном признаке эмоционального выгорания

18:47, 16 января 2022, ПАИ

Семейный и детский консультант, коуч и психолог Екатерина Давыдова заявила, что главным признаком эмоционального выгорания на работе является неудовлетворенность.

Из-за нее снижается продуктивность, появляется хроническая усталость, считает специалист.

Давыдова заметила, что мотивация, привлекавшая человека в его работе в самом начале, пропадает при выгорании. Она подчеркнула, что выгоранию подвержены люди всех возрастов, в основном этому состоянию подвержены граждане, чьи профессии предполагают постоянные контакты с людьми.

К частым симптомам выгорания эксперт отнесла частые болезни. Кроме того, кто-то уходит в девиантное поведение — к примеру, человек позволял себе бокал вина раз в две недели, а при выгорании начал регулярно выпивать.