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Общество

Стилист поделилась советами по выбору зимней одежды

Стилист, мастер по созданию индивидуального стиля Евгения Кудрявец в беседе с «Мослентой» рассказала, как подобрать одежду на время холодов.

Для правильного подбора одежды важно понимать, насколько теплая одежда нужна человеку, считает эксперт. Все зависит от того, сколько времени проводит на морозе человек.

Для тех, кто много передвигается по улице, стилист советует выбрать нечто удобное, теплое и в то же время легкое.

Кудрявец рассказала, что есть пуховики, у которых соотношение пуха и пера — 90 к 10, они очень теплые. У синтепоновых содержание пуха меньше, они не такие теплые, но достаточно легкие. Кроме того, эксперт заверила, что сегодня много вариантов с утеплителем из переработанных материалов, эти куртки тоже достаточно теплые.

Стилист отметила, что многие люди выбирают шубу, а не пуховик. По ее словам, шубы вряд ли когда-нибудь выйдут из моды, но на данный момент популярностью пользуются изделия из экоматериалов.

Она уточнила, что при этом нужно обращать внимнаие, какую температуру способно выдержать изделие, так как тонкие экошубы не согреют при температуре ниже семи градусов мороза.

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