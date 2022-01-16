Тесты, выявляющие штамм «омикрон», будут дороже используемых сегодня

19:20, 16 января 2022, ПАИ

Новая тест-система, выявляющая штамм «омикрон», разработанная учеными из Новосибирска и Санкт-Петербурга, будет на 20-30% дороже используемых сегодня тестов, сообщил ТАСС один из разработчиков, молекулярный биолог и директор компании «Современные лабораторные технологии», занимающейся внедрением разработки, Евгений Печковский.

Отмечается, что в то же время эта система будет гораздо выгоднее: пациенту не потребуется делать два теста - на «омикрон» и другие варианты коронавируса.

В Новосибирске создана и проходит регистрацию тест-система, которая одновременно выявляет наличие генетического материала коронавируса и определяет, относится ли он к омикрон-штамму.