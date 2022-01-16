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Гастроэнтеролог назвал продукты, способные навредить сердцу и поджелудочной

Бутерброды с маслом и сыром могут навредить сердцу и поджелудочной, заявил кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Сергей Вялов на своей странице в Instagram.

Врач пояснил, что жир, особенно животного происхождения, является самым калорийным, вредным, но питательным элементом. В таких продуктах много холестерина и триглицеринов. Однако если человек за один присест съедает много жирного, это требует от поджелудочной и печени напряженной работы.

Вялов предупредил, что при избытки такой пищи, особенно если к ней еще и прибавился алкоголь, возможен заброс желчи в протоки поджелудочной. Она раньше положенного активирует ферменты, которые начинают переваривать собственную поджелудочную железу. Отсюда возникает острый панкреатит.

Вялов пояснил, что для сердца не так важно, сколько бутербродов съедено сегодня, но куда важнее, будет ли человек их есть каждый день.

Врач заметил: чем больше человек ест животный жир, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови и быстрее развивается атеросклероз.

Специалист советует ограничить потребление бутербродов с маслом в своем рационе. Он подчеркнул, что в нем должно быть больше растительного и меньше животного жира.

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