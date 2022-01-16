Эксперт рассказал о способах переждать нестабильность на биржах

21:04, 16 января 2022, ПАИ

Покупка облигаций — это лучший способ переждать нестабильные периоды на бирже, заявил агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Это касается долговых обязательств, которые дают доходность выше инфляции и выпущены компаниями из отраслей, у которых сейчас в порядке дела.

Коган отметил, что недвижимость, микрофинансовые организации, коллекторские агентства, брокерские дома помогут выйти из «шторма» с очень небольшими потерями из-за девальвации,или же с дополнительным кешем для закупки других инструментов после преодоления острой фазы кризиса.

Другой предложенный экспертом вариант — это защитные дивидендные активы из отраслей, которые производят товары повседневной необходимости — продукты питания, лекарства и т.п.

Эксперт считает, что в периоды изменчивости в длинные сделки стоит вступать осторожнее, предпочтение отдавать стоимостным бумагам на долгосрок, а лучше всего — переждать в облигациях, чтобы не обесценить накопления.