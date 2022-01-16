Учёные назвали продукт для сжигания жира на животе

21:40, 16 января 2022, ПАИ

Опасный висцеральный жир в районе живота может помочь сжечь клубника. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на исследователей медицинского центра Wake Forest Baptist.

Клубника богата клетчаткой, которая замедляет процесс попадания переваренной пищи из желудка в кишечник и тем самым помогает избавиться от висцерального жира.

Кроме того, клубника содержит высокую концентрацию антоцианина — аминокислоты, которая снижает уровень вредного холестерина и триглицеридов, помогая также контролировать вес.