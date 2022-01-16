К чему приводит частое употребление обезболивающих, рассказал врач

22:42, 16 января 2022, ПАИ

Приём более 15 обезболивающих таблеток в месяц способствует появлению медикаментозной боли, заявил в эфире программы «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников.

Такой вид боли будет возникать у человека каждый раз при приёме этой группы препаратов. В такой ситуации, по словам Мясникова, врачи назначают пациентам препарат «Амитриптилин».

Чаще всего головная боль возникает от напряжения. Он посоветовал вместо приёма таблеток обратиться к немедикаментозным методам профилактики.