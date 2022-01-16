В Острове пьяный водитель врезался в отбойник

23:12, 16 января 2022, ПАИ

В Острове 32-летний водитель «Шкоды Октавия» не учел погодные условия и врезался в отбойник, передает корреспондент газеты «Островские вести».

По словам инспектора дорожной службы ОГИБДД ОМВД Островского района Александра Иванова, мужчина двигался со стороны Острова-3 в Остров-2. Водитель не учёл погодные условия в виде метели, не справился с управлением, в результате чего машину занесло, и она врезалась в отбойник на внешней стороне дороги.

Автомобиль «Шкода Октавия» оставил технические повреждения передней части.



Водитель с места происшествия скрылся. Пассажир автомобиля получил ушиб подбородка, перелом носа. Сотрудниками скорой на месте ему была оказана помощь.

Водителя задержали в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают пожарное подразделение, ДПС, сотрудники скорой помощи.

Подробности происшествия выясняются.