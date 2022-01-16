В Дно бродячие собаки растерзали куриц и кроликов местного жителя

23:39, 16 января 2022, ПАИ

В городе Дно бродячие собаки убили около 30 куриц и десяток кроликов на территории частных домов – об этом рассказал местный житель в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте» и опубликовал фото с растерзанными животными.

По его словам, бродячие собаки напали на кур и кроликов на улице Крестьянской.

Мужчина сообщил, что участок находится за крепким забором, а курятник – за собственным ограждением, через которые собаки всё равно пробрались.

Автор поста подчеркнул, что ему пришлось целый час гонять собак со своего участка.

«Сегодня по улице даже пройти было страшно, стаи бегают у магазинов и жилых домов. Куда обращаться и чего мы ждём? Чтоб на людей набросились? Почему каждый пятый пост в группе об этом, пострадавшие ходят в администрацию, полицию, суды, но результатов никаких это не приносит, собаки как бегали, так и бегают, увеличивая своё потомство?» – выразил своё негодование мужчина.