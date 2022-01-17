Более 271 тысячи жителей Псковской области привились от коронавируса

08:53, 17 января 2022, ПАИ

271 640 жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса, из них 68 — за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

272 004 жителя региона сделали первую прививку от коронавируса, в том числе 116 — за минувшие 24 часа. Ревакцинацию прошли 32 308 человек, прирост за сутки составил 137. Использовано 82,9% поступившей в регион вакцины.

По словам главы региона, предварительные исследования показывают, что вакцинация против COVID-19 на 85-90% снижает шанс тяжелого заболевания или смерти от штамма «омикрон». Поэтому сейчас принципиально важно пройти вакцинацию.