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Экономика

Каждый 13-й россиянин копит на старость

В России копят на старость 7,7% граждан, или примерно каждый 13-й. Об этом свидетельствуют данные опроса СберНПФ, в котором приняли участие более 13 тысяч жителей городов с населением более 500 тысяч человек, пишет газета «Известия».

По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на 1,4 процентных пункта. При этом 8,7% россиян рассматривает возможность начать откладывать на пенсию в ближайшие 3-5 лет.

Чаще всего об этом задумываются люди в возрасте 50-60 лет. В этой группе накопления делают 8,5% респондентов, что вдвое больше, чем среди граждан 18-30 лет. Основной причиной накоплений более половины (51,4%) опрошенных назвали неуверенность в том, что государственной пенсии им хватит на комфортную жизнь. 41% респондентов не хотели бы снижать свой привычный уровень жизни после выхода на пенсию, 5,5% создают себе возможность не работать в старости, а 2,6% не хотят обременять детей.

В среднем россияне, откладывающие на пенсию, тратят на это 7,4 тыс. рублей в месяц. Почти три четверти опрошенных (74,8%) используют для накоплений рублевые банковские вклады, а 23,6% хранят наличные дома. Услугами НПФ сегодня пользуются лишь чуть более 5% откладывающих на пенсию.

Программы негосударственного пенсионного обеспечения сегодня используют 6,2 млн человек, однако большая их доля — участники корпоративных программ, рассказал президент национальной ассоциации НПФ Сергей Беляков. По его словам, самостоятельно формируют будущую пенсию в НПФ около 2 млн граждан. Более 1,5 млн клиентов уже получают негосударственную пенсию в НПФ, ее средний размер составляет более 4 тыс. рублей в месяц.

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