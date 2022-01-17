Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

11 млн россиян стали невыездными из-за долгов в 2021 году

За 11 месяцев 2021 года выезд за границу временно ограничили для 11 млн российских граждан, у которых есть долги. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

За год число невыездных должников выросло более чем на 3 млн: за 11 месяцев 2020 года выезд за границу ограничили для более чем 8 млн человек, за тот же период 2019-го — для свыше 7 млн граждан. Более 966 тысяч постановлений об ограничении права выезда за границу в 2021 году было вынесено за неуплаченные алименты, уточнили в службе.

Всего за 11 месяцев 2021 года ФССП возбудила более 64 млн исполнительных производств. За этот период судебные приставы взыскали более 800 млрд рублей. Из них более 125 млрд — благодаря применению мер по ограничению права выезда за пределы России.

Ограничение на выезд за рубеж может быть применено в случае, если сумма долга гражданина превышает 30 тысяч рублей. Исключение — невыплата алиментов. Тогда мера грозит тем, кто задолжал более 10 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
Проголосовать >>>

17 января 2022

Начался прямой эфир нового выпуска «Псковского телеграма Online»
17 января 2022

Более 271 тысячи жителей Псковской области привились от коронавируса
17 января 2022

Осложнение дорожной обстановки ожидается в Псковской области

17 января 2022

Снег и низкая облачность над Псковом привели к задержке самолёта из Москвы
17 января 2022

Эпидситуация в Псковской области ухудшается
17 января 2022

Зосима-пчельник наступил по народному календарю
16 января 2022

В Дно бродячие собаки растерзали куриц и кроликов местного жителя
16 января 2022

Псковичей предупредили об ухудшении погоды ночью и днём 17 января

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...