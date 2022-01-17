11 млн россиян стали невыездными из-за долгов в 2021 году

08:40, 17 января 2022, ПАИ

За 11 месяцев 2021 года выезд за границу временно ограничили для 11 млн российских граждан, у которых есть долги. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

За год число невыездных должников выросло более чем на 3 млн: за 11 месяцев 2020 года выезд за границу ограничили для более чем 8 млн человек, за тот же период 2019-го — для свыше 7 млн граждан. Более 966 тысяч постановлений об ограничении права выезда за границу в 2021 году было вынесено за неуплаченные алименты, уточнили в службе.

Всего за 11 месяцев 2021 года ФССП возбудила более 64 млн исполнительных производств. За этот период судебные приставы взыскали более 800 млрд рублей. Из них более 125 млрд — благодаря применению мер по ограничению права выезда за пределы России.

Ограничение на выезд за рубеж может быть применено в случае, если сумма долга гражданина превышает 30 тысяч рублей. Исключение — невыплата алиментов. Тогда мера грозит тем, кто задолжал более 10 тысяч рублей.