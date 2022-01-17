До 1 градуса тепла и мокрый снег ожидается в Пскове сегодня
17 января в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег, утром в отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений, умеренный, во второй половине дня и ночью сильный, порывистый. Температура по области -1…+2.
В Пскове ожидается мокрый снег, метель. На дорогах местами гололедица. Температура днём 0…+1. В Великих Луках мокрый снег, возможно налипание мокрого снега на провода. На дорогах местами гололедица. Температура днём 0…+1.
Комментарии: 0 Обсудить >>>