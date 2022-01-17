Россия может выйти на пик заболеваемости COVID-19 22 января

09:52, 17 января 2022, ПАИ

В России число случаев заражения коронавирусом может достигнуть максимального показателя к 22 января, заявили ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно их модели, именно в субботу выявят более 85 тысяч заболевших, но по официальной статистике это станет очевидно 5 февраля. Пик нагрузки на систему здравоохранения придется на 10 февраля, когда для пациентов может потребоваться в среднем свыше 133 тысяч коек.

Число умерших от COVID-19, по мнению американских исследователей, пока что продолжит снижаться: небольшой подъем они прогнозируют к середине февраля.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в комментарии «Ведомостям» выразил мнение, что понятие «пик заболеваемости» в случае России весьма растяжимое из-за обширной территории. «Я думаю, наибольший рост будет в феврале и продержится весь месяц, потом ситуация стабилизируется», — отметил он.



11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова допускала, что в негативном сценарии заболеваемость COVID-19 во время новой волны может превысить 100 тысяч новых заражений в сутки.

