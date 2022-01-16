23 медали привезли юные лыжники региона с соревнований в Тверской области

11:17, 17 января 2022, ПАИ

23 медали привезли юные лыжники региона с соревнований в Тверской области. Как сообщили в региональной федерации лыжных гонок, от Псковской области в турнире в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков городов Торопец и Западная Двина приняли участие спортсмены из Великих Лук и Невеля. Соревнования продолжались два дня.

Первое место заняли: Лиза Королева, Вячеслав Михайлов, Рита Белова, Сергей Васильев, Яна Янченко, Серафима Ласькова.

Второе место: Ульяна Янченко, Георгий Ласьков, Яна Янченко, Смерафима Ласькова, Илья Варганов, Владислав Николаев, Ирина Понкратьева, Вячеслав Михайлов, Александра Михайлова.

Третье место: Настя Талалуева, Никита Тимофеев, Александра Артемьева.