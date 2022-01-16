23 медали привезли юные лыжники региона с соревнований в Тверской области
23 медали привезли юные лыжники региона с соревнований в Тверской области. Как сообщили в региональной федерации лыжных гонок, от Псковской области в турнире в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков городов Торопец и Западная Двина приняли участие спортсмены из Великих Лук и Невеля. Соревнования продолжались два дня.
Первое место заняли: Лиза Королева, Вячеслав Михайлов, Рита Белова, Сергей Васильев, Яна Янченко, Серафима Ласькова.
Второе место: Ульяна Янченко, Георгий Ласьков, Яна Янченко, Смерафима Ласькова, Илья Варганов, Владислав Николаев, Ирина Понкратьева, Вячеслав Михайлов, Александра Михайлова.
Третье место: Настя Талалуева, Никита Тимофеев, Александра Артемьева.
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