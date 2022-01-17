Более 250 тысяч рублей взыскали приставы с должника по алиментам в Великих Луках

10:11, 17 января 2022, ПАИ

Ограничения специальных прав в части водительского удостоверения побудили отца к уплате полной суммы по алиментам в размере 256 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Отец несовершеннолетнего длительное время не исполнял своим финансовые обязательства перед ребёнком. В рамках исполнительного производства к должнику применили различные меры принудительного характера для побуждения уплаты долга.

Должника привлекли к административной ответственности. Кроме того, судебный пристав вынес постановление об ограничении выезда за пределы страны, вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, а также ограничения специальных прав должника в части водительского удостоверения.

Именно последняя мера оказалась наиболее эффективной. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.