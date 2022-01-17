Сообщить МВД о заключении или расторжении трудового договора с мигрантами можно через «Госуслуги»

10:19, 17 января 2022, ПАИ

На «Госуслугах» появился сервис «Уведомления по трудовым мигрантам». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минцифры России, с его помощью можно отправлять в подразделения МВД электронные уведомления о заключении и расторжении трудового договора с иностранными гражданами и об обязательствах по выплате зарплаты иностранным гражданам – высококвалифицированным специалистам.

Чтобы направить уведомление в МВД, работодателю нужно заполнить форму на «Госуслугах» и подписать её электронной подписью. Посещать ведомство не придется.

Отмечается, что каждый год в МВД приходит около 3 млн бумажных уведомлений – в период пандемии обрабатывать их стало сложнее.

«Большое количество ежегодных уведомлений показывает, что такой сервис необходим. Это помогает создавать комфортную среду для ведения бизнеса в Российской Федерации», – сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.