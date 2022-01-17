18-летнего псковича поймали на краже продуктов питания

10:29, 17 января 2022, ПАИ

18-летний пскович пытался украсть из магазина продукты питания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В воскресенье, 16 января, в 13:49 на пульт дежурного поступил сигнал «тревога» из магазина на Рижском проспекте.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 18-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания. По данному факту ведётся проверка.