В Пскове выброшенные на улицу собака со щенком ищут новую семью

10:40, 17 января 2022, ПАИ

В Пскове выброшенные на улицу собака со щенком ищут семью, сообщается в Instagram-аккаунте приюта «Лесопилка».

Зоозащитники отметили, что выброшенных на улицу собаку с подросшим щенком-девочкой забрали минувшей ночью.

«Мамка меньше таксы. Дочка крупнее мамки. Спокойные, ласковые. Однозначно жили в тепле, в квартире, в доме», - рассказали сотрудники приюта.

При этом в «Лесопилке» настоящая нехватка мест, а собак такой некрупной породы необходимо содержать в тёплых вольерах.

«Мы вынужденно посадили их в холодное помещение. Конечно, сделали всё, чтобы собаки не так сильно страдали от холода. Но душа болит… Малышня же», - поделились зоозащитники.

Псковичам предлагают забрать обеих собак в семью или на передержку. «Пусть по разным передержкам, но оставлять в холоде кого-то одного невозможно. Мы очень хотим помочь этим несчастным, преданным людьми собакам».

Познакомиться с собаками можно в приюте по адресу: Псков, улица Новгородская, 7.