Сильный ветер и метель надвигаются на Псковскую область

10:57, 17 января 2022, ПАИ

Сильный ветер и метель надвигаются на Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«С периода 16:00 – 19:00 и с сохранением в течение ночи 18 января по области ожидается усиление северо-западного ветра, порывы 15-19 метров в секунду, метель», – говорится в сообщении.

Напомним, что при сильном ветре гражданам рекомендуется закрыть окна, убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а транспортное средство поставить в гараж либо вдали от деревьев и слабых конструкций. Находясь на улице, при усилении ветра следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач, потенциально опасные промышленные объекты).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.