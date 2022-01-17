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Происшествия

До пяти лет тюрьмы грозит укравшим дизельное топливо со станции в Дно

В Псковской области задержаны два работника транспортной организации, занимавшиеся воровством дизельного топлива на станции Дно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по региону.

Злоумышленники при помощи заранее принесенных с собой пластиковых канистр и ручного насоса совершили кражу 348 кг топлива из бокса горюче-смазочных материалов. После, погрузив «добычу» в личный автомобиль одного из фигурантов, они скрылись в неизвестном направлении. Мужчины продали похищенное имущество, но благодаря оперативным действиям сотрудников транспортной полиции горе-похитители не успели потратить полученные деньги на личные нужды. Сумма ущерба, причиненная транспортной организации, составила 16 тысяч рублей.

Следственный отдел Псковского линейного отдела МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.

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