Семь человек погибли на дорогах Псковской области на прошлой неделе

11:22, 17 января 2022, ПАИ

На прошедшей неделе в Псковской области произошло 12 ДТП, жертвами которых стали семь человек. 11 человек, в том числе один ребёнок, получили травмы различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД России.

За прошедшую неделю сотрудники областной Госавтоинспекции пресекли 1 862 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения.

Кроме того, за неделю выявлено 35 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, шестеро из них сели за руль нетрезвыми повторно.

Отметим, что вчера утром в Печорах на пересечении улиц Прибалтийской и Псковской произошло ДТП с участием автомобилей «Ауди» и «Волга», в результате которого погибло пять человек.