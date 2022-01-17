Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за циклона «Герхильд»

11:23, 17 января 2022, ПАИ

Циклон «Герхильд» несёт на Северо-Запад снежные бураны и сильный порывистый ветер, сообщается в Telegram-канале Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

Псковский, Архангельский, Вологодский, Мурманский и Новгородский филиалы работают в режиме повышенной готовности.

558 аварийных бригад и 995 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 141 дизельный генератор общей мощностью 14 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.