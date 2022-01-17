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Общество

Более 500 млн рублей налогов задолжали собственники имущества в Псковской области

Собственники имущества в Псковской области остаются должны по итогам 2021 года более 500 млн рублей имущественных налогов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

В течение 2021 года в бюджет физическими лицами Псковской области уплачено 1 млрд 83,3 млн рублей налога на имущество, транспортного и земельного налога, что составляет 93,8 % от исчисленной суммы. После окончания срока своевременной уплаты имущественных налогов за 2020 год (1 декабря 2021 года) налогоплательщики уже выплатили 200,9 миллиона рублей.

Гражданам, имеющим существенную налоговую задолженность, ещё в декабре началась рассылка требований об уплате. Так, в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» выгружены почти 24 тысячи электронных требований на общую сумму 112 млн рублей. Ещё более 24 тысяч требований на сумму 160 млн рублей направлено в бумажном виде тем, кто не является пользователем электронного кабинета.

В пресс-службе также напомнили, что в случае неуплаты недоимки в установленные сроки начнётся процедура принудительного взыскания через суд. Вступившие в силу судебные приказы будут направляться на исполнение в службу судебных приставов, что может повлечь за собой арест имущества должника, наложение взыскания на заработную плату, установление запрета на выезд за границу, использование транспортного средства и операции с имуществом.

Дистанционно проверить задолженность и оплатить её можно на едином портале госуслуг или в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», пользоваться которым можно, используя логин и пароль портала Госуслуг. Квитанции на оплату возможно получить и на бумажном носителе, по предварительной записи обратившись в любое подразделение налоговой службы в Псковской области или отдел МФЦ.

Кроме того, сформировать платёжный документ, оплатить налоги за себя или третье лицо позволяет специальный сервис «Уплата налогов и пошлин».

Дополнительная информация – по номеру единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 либо УФНС России по Псковской области: +7(8112) 69-92-73 и 69-93-42.

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