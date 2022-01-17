Более 30 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:42, 17 января 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 30 726 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

16 января в стране зафиксировано 670 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 19 756 человек.

Всего по состоянию на 17 января в России выявлено 10 834 260 случаев заболевания коронавирусом, 9 878 371 человек выздоровел, 321 990 – умерло.