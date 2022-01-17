Псковички завоевали пять призовых мест на открытом турнире города по фигурному катанию

13:12, 17 января 2022, ПАИ

Псковички завоевали пять призовых мест на открытом турнире города по фигурному катанию, который прошел в Ледовом дворце с 14 по 16 января. Об этом сообщила президент Федерации фигурного катания на коньках Псковской области Юлия Зайцева.

По её словам, на этом этапе Кубка Северо-Запада была высокая конкуренция, так как в Псков приехали сильнейшие спортсмены из спортивных школ Санкт-Петербурга. В итоге псковички завоевали две серебряные медали и три бронзовые.

В первом спортивном разряде Александра Мухина стала второй. Во втором юношеском Илона Михеева завоевала бронзовую медаль. Ксения Нестерчук заняла второе место, а Виктория Барарь - третье во втором юношеском разряде. И Александра Юркевич стала третьей в третьем юношеском разряде.