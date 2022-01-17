Внештатный инфекционист Псковской области: Омикрон особенно опасен для детей до 4 лет

12:23, 17 января 2022, ПАИ

«Есть данные что дети от 0 до 4 лет тяжело переносят коронавирус, вызванный штаммом «омикрон». Они болеют более тяжело, чем при штамме «дельта». Чаще всего проявляются кишечные осложнения», - заявила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова.

По ее словам, по штамму «омикрон» приходится ориентироваться на опыт других стран, так как своего у России пока нет. «Знаем, что взрослые болеют легче, но только если нет осложнений в виде онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней. Вакцинированные будут легче переносить этот вирус, это не придумки, это годами отработанная практика», - подчеркнула специалист, выразив надежду, что в скором времени в РФ стартует вакцинация для подростков, которые уже «и сами активно о ней спрашивают».

«За вакцинацией будущее. Во всём мире детей и от гриппа прививают с 6 лет, и там хорошие показатели. Дети должны быть защищены от всех инфекций», - заявила Карзанова.

