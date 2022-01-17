Нестерук об омикроне в Псковской области: Речь может идти о десятках тысяч заболевших

12:30, 17 января 2022, ПАИ

«Речь может идти о десятках тысяч заболевших», - прокомментировал ситуацию с наступающим на Псковскую область штаммом «омикрон» главный санитарный врач региона Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Вполне возможно, нам понадобится введение дополнительных ограничений. Меры придётся продумывать в зависимости от уровня заболеваемости. При высоких цифрах в некотор организациях некому будет приходить на работу. Тогда никуда не денемся, придётся принимать меры, вводить органичительные мероприятия, возможно, школьники снова уйдут на дистанционное обучение», - отметил Нестерук.